A música do trio Migos citada por Kamala Harris

Kamala Harris, atual vice-presidente dos EUA, surpreendeu seus apoiadores em um comício nos EUA quando citou uma frase de um grande sucesso do trio de rap Migos.



Na ocasião, Kamala Harris, que estava em Atlanta, na Geórgia, criticava a segurança da fronteira do governo de seu oponente à Casa Branca, o republicano Donald Trump.



"Donald Trump, por outro lado, tem falado um grande jogo sobre proteger nossa fronteira, mas ele não anda a pé, ou como diria meu amigo Quavo, ele não "anda como fala"", disse Harris, ao ser ovacionada em Atlanta.



Kamala fez uma referência direta ao single Walk It Talk It, do trio Migos, o qual o rapper Quavo é parte integrante. A faixa, que é parte integrante do álbum Culture II lançado pela Universal Music, através da Capitol Records, lançado em março de 2018, apresenta Drake como convidado especial.



Naquela época, Walk It Talk It chegou à posição 10 da Billboard Hot 100. No clipe oficial, Migos e Drake se apresentam em um show fictício como o tema de dança chamado Culture Ride (inspirado no lendário programa de TV norte-americano Soul Train) com Jamie Foxx interpretando o apresentador fictício Ron Delirious (um trocadilho com o saudoso Don Cornelius, apresentador do Soul Train).