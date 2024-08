Lana Del Rey lança com Quavo o single vinil vermelho de 'Tough'

A cantora Lana Del Rey uniu suas forças com o rapper Quavo no inédito single Tough, que já foi disponibilizado nas plataformas digitais pela Universal Music, via Motown Records e Quality Control Music e que agora ganha uma edição especial em single vinil vermelho de 7 polegadas, já disponível no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 169,90.



Tough divaga sobre assuntos como resiliência, superação e a força interior necessária para enfrentar os desafios da vida, enquanto que Lana Del Rey canta sobre sua força e resistência, realizando uma comparação com arranhões em um par de botas de couro velhas, mostrando uma atitude autêntica a de um operário, ao passo que Quavo oferece seu talento em uma performance cheia de versatilidade.



Confira o conteúdo completo do single vinil vermelho de Tough:



Lado A



Tough



Lado B



Tough (Instrumental)