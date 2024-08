Ice Spice, uma das grandes sensações globais do rap e do pop, está lançando uma edição especial de seu novo álbum Y2K, em vinil verde, que já está disponível para pré-venda no Brasil através da Universal Music, via Capitol Records, pelo valor de R$ 229,90.



Y2K chegará ao mercado global, via streaming, no dia 26 de julho de 2024 com 10 faixas inéditas. O título do álbum é uma gíria que se refere ao período entre 1999 e 2000. Como Ice Spice nasceu em 1º de janeiro de 2000, ela é uma verdadeira representante da era Y2K.



O disco foi anunciado pela artista em novembro de 2023 e a capa foi revelada em junho de 2024. Até o momento as faixas reveladas de Y2K são: Phat Butt, Think U the Shit (Fart) e Gimmie a Light.



Quem é Ice Spice?



Ice Spice, cujo nome verdadeiro é Isis Naija Gaston, é uma rapper americana em ascensão. Ela nasceu em Nova York, no bairro do Bronx e sua paixão pela música é uma influência direta de seu pai, Joseph Gaston, que era um rapper underground.



Artisticamente orientada por obras de Lil' Kim, Nicki Minaj e Cardi B, a rapper iniciou sua carreira em 2021. Durante o ensino médio, Ice Spice já escrevia poemas no celular e versos de rap em freestyle. Como passar do tempo, a cantora abandonou a faculdade de Biologia na State University of New York em Purchase para seguir seu sonho musical.



Seu nome artístico, Ice Spice, foi escolhido porque rima e também porque ela adora comida picante.