O comercial que Sabrina Carpenter estrelou para as Olimpíadas

A popstar Sabrina Carpenter foi recrutada para estrelar um comercial de café expresso em Paris para promover as Olimpíadas da capital francesa neste ano.



No hilariente vídeo produzido pela emissora norte-americana NBC, Sabrina Carpenter aparece um pouco desnorteada com o seu café expresso - uma alusão ao seu megahit Espresso - enquanto conversa com um fã inesperado em um café parisiense.



"Sim, eu sou Sabrina Carpenter", diz a cantora a um pássaro azul animado que pousa em sua mesa e começa a cantar para ela. "Acalme-se, acabamos de nos conhecer".



"O que estou fazendo em Paris?", questiona Carpenter enquanto que o pássaro continua a cantar. "Não é óbvio? As Olimpíadas. A incrível cerimônia de abertura no Sena, o retorno épico de Simone (Biles), a rivalidade EUA-Austrália na piscina e o homem e a mulher mais rápidos do mundo – Noah (Lyles) e Sha’Carri (Richardson) –

correndo pela equipe dos EUA. Nunca estive tão animado com nada em minha vida.”



A propaganda da NBC mira em um ponto de vista da vida real, mostrando que Sabrina Carpenter não está realmente tendo um momento de "princesa da Disney", mas apenas falando consigo mesma: "Você precisa se comportar!", diz a artista ao pássaro inexistente, rindo com toda aquela situação. "Você é louca!".



Enquanto isso, um garçom observa antes de dizer a um colega de trabalho em francês: “Acho que ela já tomou café expresso suficiente”.



Confira: