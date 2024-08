'Twisters': ouça na íntegra a trilha sonora oficial do filme

A trilha sonora oficial do filme Twisters foi lançada na íntegra neste mês e conta com 29 músicas e participações de grandes nomes da música como Luke Combs, Jelly Roll, Kane Brown, Bailey Zimmerman, Shania Twain, entre muitos outros. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, via Atlantic Records.



Twisters: The Album apresenta o lead single Dead End Road, sob a voz do astro country Jell Roll, artista que foi indicado ao Grammy Awards. A faixa também ganhou seu videoclipe oficial no YouTube.



Twisters é uma continuação do filme homônimo dirigido por Jan de Bont, lançado em 1996. Desta vez, sob a direção de Lee Isaac Chung (o mesmo diretor de Minari), o filme foca em uma dupla de caçadores de tempestade.



Kate Cooper (interpretada por Daisy Edgar-Jones) é uma ex-caçadora desses fenômenos naturais, mas acaba sendo atraída de volta às planícies por seu amigo Javi (Anthony Ramos) para testar um novo sistema experimental de rastreamento meteorológico. Durante essa missão, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), um ícone das redes sociais que compartilha suas aventuras de caça à tempestade.



​



Conforme a temporada de tempestades se intensifica, acontecimentos aterrorizantes surgem, colocando Kate e Tyler, que são concorrentes, em uma situação nunca antes vista e ameaçando suas vidas.



Em tese, Hollywood sempre teve um fascínio por filmes sobre desastres naturais, e Twisters se encaixa nessa tradição. Quase três décadas anos após o sucesso de Twister na década de 1990, essa continuação nos leva de volta ao olho do furacão, com uma nova geração de caçadores de tempestade enfrentando a fúria da natureza.



O álbum também conta com as colaborações de Miranda Lambert, Conner Smith, Thomas Rhett, Leon Bridges, entre outros grandes artistas.



Ouça: