A Deezer, uma das principais plataformas de experiências musicais do mundo, anuncia a nomeação de Alexis Lanternier como o novo CEO da empresa.



A partir de 2 de setembro de 2024, Lanternier sucederá o CEO interino Stu Bergen, que permanecerá no Conselho de Administração da Deezer.



Como empreendedor experiente e executivo apaixonado por construir plataformas digitais na Europa, Ásia e América do Norte nos últimos 14 anos, Alexis Lanternier traz uma rica experiência e um histórico comprovado para este novo cargo. Ele liderou operações globais no setor de e-commerce, tendo ocupado também cargos executivos em algumas das empresas mais inovadoras do mundo, incluindo Walmart, Lazada e Amazon.



“Estou empolgado por me juntar à Deezer em um momento tão crucial”, disse Alexis Lanternier. “A Deezer é uma empresa pioneira, inspiradora e muito bem posicionada para apoiar as grandes mudanças que estão ocorrendo na indústria global de música, enquanto garante que todos os stakeholders se beneficiem. Sua estratégia consistente em favor da compensação justa para artistas, experiências musicais imersivas e colaborativas, além de sua plataforma tecnológica de ponta, demonstram o potencial da empresa para oportunidades futuras de crescimento. Estou ansioso para trabalhar com a talentosa equipe da Deezer para fortalecer ainda mais a nossa plataforma de experiência com iniciativas inovadoras para os amantes da música”, finaliza.



“Estamos empolgados em receber Alexis Lanternier como o novo CEO da Deezer. Alexis tem um histórico impressionante em liderar organizações dinâmicas internacionalmente, bem como na França, e em impulsionar um crescimento transformador", declara Iris Knobloch, Presidente do Conselho de Administração da Deezer.



E continua: "Sua visão para a Deezer é convincente e estamos confiantes de que sua liderança levará a empresa a novos níveis de sucesso. À medida que continuamos inovando e expandindo nossas ofertas, a experiência de Alexis será de grande soma para navegarmos pelo mercado de streaming em constante evolução e oferecermos experiências ainda mais diferenciadas aos nossos usuários. Em nome do conselho de administração, também quero agradecer a Stu Bergen por ter conseguido transformar sua missão interina em um período de consolidação e desenvolvimento para a empresa”.



Alexis Lanternier estará baseado na sede da Deezer em Paris, trabalhando em estreita colaboração com o Conselho de Administração e a Equipe de Liderança da plataforma.



Sobre Alexis Lanternier



Alexis se junta à Deezer após 14 anos bem-sucedidos na indústria de e-commerce, construindo plataformas digitais de consumo ao redor do mundo.



Mais recentemente, ele co-fundou e desenvolveu a Branded, uma importante empresa de bens de consumo digital. Antes disso, Alexis foi EVP (Executive Vice President) do e-commerce do Walmart Canadá, onde liderou a construção de um supermercado online de bilhões de dólares.



De 2014 a 2019, ocupou cargos de crescente responsabilidade na Lazada, líder de e-commerce no Sudeste Asiático. Como CEO da Lazada Singapura, Alexis levou a empresa a uma posição de liderança de mercado ao conduzir sua equipe através de uma estratégia 360, incluindo a aquisição da Redmart e o lançamento da assinatura de lealdade LiveUp, incluindo também parcerias de conteúdo com Netflix e Uber.



Alexis começou sua carreira como Líder de Projetos na Boston Consulting Group na França e nos EUA, especializando-se em iniciativas de transformação em grande escala, e mais tarde em vários cargos de gerenciamento na Amazon, nas áreas de Mídia e Vestuário.



Lanternier também é graduado pela École Polytechnique e HEC.