Zeeba lança a inédita 'Sentimento Raro', dedicada à sua noiva

O cantor e compositor Zeeba está lançando nesta quinta (25) o inédito single Sentimento Raro, uma faixa dedicada à sua noiva, Heloísa. A música está disponível em todas as plataformas digitais pela BMG e ganhará um videoclipe ainda nesta semana.



Zeeba, conhecido por sua colaboração com Alok na faixa Hear Me Now, que o consagrou como "a voz mais brasileira mais ouvida do mundo”, agora explora novos territórios sonoros. Composta pelo artista como uma homenagem a sua noiva, Sentimento Raro não só reflete a essência de um amor puro e sincero, mas também demonstra a versatilidade dele em seu próprio idioma.



“A música fala sobre esse sentimento que vem depois da paixão, que eu chamo de raro, porque eu tive fases na minha vida, no começo da adolescência, que eu me apaixonava rápido por todo mundo. Depois veio outra fase na vida que eu falo que eu aprendi a me amar e passei a amar o outro, porque precisamos nos amar primeiro para depois amar o outro”, comenta Zeeba.



Juntos há quatro anos, o casal está noivo há um mês: “A gente começou a namorar na pandemia e começamos a morar juntos logo no primeiro ano de namoro”, relembra o artista. Durante o período, eles gravaram o videoclipe de Tudo Que Importa, faixa presente no álbum Reset, que também foi escrita por Zeeba como uma homenagem para a amada.



“Foi um sentimento que só foi aumentando e aí chegou a hora. Eu não me vejo mais com outra pessoa a não ser com a Helô. Por isso, eu falo que esse foi um sentimento raro!”, finaliza Zeeba.



Vale ressaltar que Zeeba vem conquistando o público com sua voz única, personalidade musical e composições; e alcançando o topo das paradas e premiações com grandes sucessos. Além disso, está presente nos principais palcos e festivais no mundo, como Rock In Rio, Lollapalooza e Tomorrowland.



Confira: