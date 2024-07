Chase Matthew se une a Fernando e Sorocaba para a inédita 'Cold Blooded'

Em um ano de grandes movimentos, o cantor Chase Matthew foi escolhido para fazer parte do novo álbum musical internacional Nash dos artistas sertanejos Fernando e Sorocaba. Agora, a dupla lançou a primeira canção do projeto, Cold Blooded, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music.



Gravada em Nashville (EUA), Cold Blooded, uma parceria com o astro do country Chase Matthew chegou acompanhada de um clipe oficial já está disponível no canal da dupla do YouTube.



Chase Matthew, artista country em ascensão jovem promessa do gênero, nasceu em Servierville, no Tennessee (EUA), mas foi criado em Nashville. Hoje, com 26 anos, já conquistou uma base de fãs leais, com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 1 bilhão de reproduções globais em todas as plataformas musicais.



Confira: