Daniel Ek, fundador e CEO da plataforma de streaming Spotify informou em uma teleconferência para investidores que sua empresa deve lançar em breve um plano denominado deluxe, onde os assinantes terão acesso à uma experiência de áudio HiFi.



Esta assinatura pode custar algo em torno de US$ 17 (cerca de R$ 96 no câmbio atual) ou pelo menos US$ 5 acima do que é cobrado atualmente pelo plano Premium.

Esses valores ainda estão sendo definidos para o mercado norte-americano.



Neste plano do Spotify, estão previstos um gerenciamento avançado de bibliotecas e otimização da qualidade de som para quem utiliza fones de ouvido.



De acordo com informações do site The Verge também haverá em um horizonte próximo dentro do Spotify um suporte tecnológico voltado à IA para a criação de listas de reprodução.



Ainda não há uma data para que o plano deluxe entre em vigor na plataforma de streaming.