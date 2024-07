Alessia Cara retorna à música com o novo single 'Dead Man'

A cantora canadense Alessia Cara lançou neste final de semana o seu inédito single Dead Man, que marca seu retorno a música. A faixa, que também ganhou seu clipe oficial, já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Def Jam Recordings.



Dead Man marca o primeiro lançamento de Alessia Cara desde 2022 e dá início ao que está definido para ser um novo capítulo emocionante da carreira da artista. A faixa, escrita pela cantora em colaboração com Mike Elizondo, apresenta a história de um relacionamento amoroso que não deu certo.



A sonoridade de Dead Man apresenta uma linha de baixo vibrante e um groove de bateria inspirado no funk americano que ostenta caixas de bateria estalando e chimbais embaralhados.



“Estamos indo para baixo, vamos nos afogar", canta Alessia Cara. “Se você realmente se importa, então por que estou sentindo você escorregar pelas minhas mãos? Se você realmente está aí, por que posso passar por você? Falando com um homem morto.”



“A música é sobre um relacionamento que chegou ao fim e é como o último esforço final para tentar segurar o que sobrou desse relacionamento", explica Alessia Cara. "Basicamente, olhar para a outra pessoa e sacudi-la metaforicamente e dizer 'Estou realmente tentando o meu melhor para segurar aqui, mas se você não quer ser segurado, então não sobrou nada disso'. Sinto como se estivesse falando com um homem morto.”



O clipe oficial de Dead Man tem a direção assinada por George Gallardo Kattah e é organizado como uma série de vinhetas, potencializando a intriga misteriosa da música.



Confira: