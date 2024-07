Murilo Huff: é dele, uma das faixas sertanejas mais ouvidas do Brasil

Anestesiado, a canção que faz parte do mais recente DVD Fortaleza do cantor Murilo Huff, se tornou um divisor de águas na carreira do artista.

A faixa foi a primeira a ser trabalhada do projeto gravado em outubro de 2023 na capital cearense.



Nas primeiras 24 horas de lançamento, Anestesiado entrou para as 75 músicas mais ouvidas do Spotify e se torna a quinta faixa sertaneja mais ouvida do Brasil, acumulando mais de 53 milhões de plays no Spotify e mais de 29 milhões de visualizações no YouTube.



“Não dá pra descrever a felicidade desse momento. É mais um sonho realizado e eu nunca deixei de acreditar quem chegaria! Muito obrigado aos meus fãs, equipe, ao meu Deus e a minha família. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão ouvindo ’Anestesiado’ e todas as faixas do DVD ‘Fortaleza’, ainda tem muita coisa bacana para divulgar e em breve vem novidades”, declara Murilo Huff ao receber homenagem de equipe pelo feito no Ao Vivão realizado em Brasília no último domingo (21).