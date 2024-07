Rock in Rio: os recordes com produtos licenciados para a edição 2024

Há menos de dois meses da estreia da edição comemorativa do Rock In Rio Brasil que completa 40 Anos, a organização divulgou nesta terça-feira (24) que 300 produtos passaram por licenciamentos em 20 categorias, todos com o branding do evento, marcando um recorde para merchandising do festival.



Entre os números superlativos, serão uma tonelada e meia de chocolates KitKat, o equivalente a cerca de 36 milhões de unidades, 35 milhões de latinhas Coca-Cola, 10 milhões de chicletes Trident, 6 milhões de embalagens de salsichas Seara e uma linha exclusiva de carros Polo Rock in Rio da Volkswagen.



De acordo com a organização, são quase 100 milhões de unidades de produtos licenciados com apenas cinco produtos.



Junto com a Angra Marcas, empresa parceira no licenciamento da marca Rock in Rio, esse marco vem crescendo exponencialmente, desde 2011. Ao longo das edições no Brasil, o Rock in Rio já atingiu a marca de mais de 3,6 mil produtos licenciados.



A venda de produtos oficiais e licenciados supera anualmente as expectativas não apenas do público, mas também da própria organização, que continuamente busca inovações associadas a uma alta qualidade na entrega aos consumidores.



O sucesso ao longo das edições incentiva a associação das marcas com o evento, além de estimular a criação crescente de produtos que incorporam um cuidado meticuloso nos detalhes, uma característica intrínseca ao DNA do festival.



“A cada ano o Rock in Rio se consolida ainda mais como uma plataforma de comunicação, que busca dialogar com públicos variados e com uma pluralidade de conteúdos e experiências que vai muito além da música. Associar-se com a marca Rock in Rio entrega para as empresas uma conexão com os fãs do festival durante todo o ano e não somente nos dias de evento. A credibilidade do evento junto às marcas se comprova através dos relacionamentos de longo prazo que estabelecemos com as mesmas", avalia Luis Justo, CEO do Rock in Rio.



Os produtos estão divididos em 20 categorias, um acréscimo de seis em comparação com a última edição: alimentos, bonés, chapéus e viseiras, óculos e relógio, refrigerante, vestuário, higiene bucal, suplemento, copos térmicos, chinelos, pins, aplicativo de delivery, imãs e chaveiros, chocolate, roupa íntima, beleza, aves, frios e congelados, instrumentos musicais, chiclete, montadora e tênis.



A variedade e quantidade de itens se deve à parceria do festival com 25 marcas que apostam no Rock in Rio por sua solidez e por entregar para seus fãs muito mais do que produtos, mas experiências que ficam para sempre na memória de cada um.



Os preços dos produtos variam de R$ 8,90 até R$ 93.000,00 e alguns já podem ser encontrados nos pontos de venda físico e online de cada marca.