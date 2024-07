Gabi Sampaio e FHOP Music lançam a inédita 'És Tão Valioso'

A segunda faixa a integrar o novo álbum da cantora Gabi Sampaio foi disponibilizada nesta terça-feira (23). Trata-se de És Tão Valioso, a canção conta com a participação do grupo FHOP Music, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Onimusic.



O sucesso do single de estreia do projeto Unção pelo Ar, lançado em abril deste ano, atingiu recentemente a marca de 5,2 milhões de plays nas plataformas e garantiu a entrada de Gabi Sampaio nos charts e TOP 50 viral do Spotify Brasil, além da capa na playlist Louvor & Adoração também da plataforma.



És Tão Valioso, escrita por Gabi Sampaio e Lucas Bertolozo, é uma canção clássica que muito bem representa a artista, com sonoridade intensa, a composição carrega uma mensagem de profunda devoção.

A mensagem central visa despertar nos ouvintes a consciência de que somos responsáveis por manter a chama acesa por Jesus em nossos corações e nos encher do Espírito Santo para sermos transportadores da glória de Deus nesta geração.

A presença da cantora Emilaine Souza do grupo FHOP Music com sua disposição vocal impecável ganha destaque na canção.





Confira: