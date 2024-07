Sem Bem Affeck, Jennifer Lopez celebra seus 55 anos

A estrela pop Jennifer Lopez, que completará 55 anos nesta quarta-feira (24) antecipou a celebração de seu aniversário com a família e amigos durante um almoço no restaurante italiano Arthur & Sons, em Nova York (EUA).



Lopez estava acompanhada de Benny Medina, empresário de longa data da artista, e de seus filhos Emme e Max, além de sua irmã Lynda.



De acordo com informações do site Page Six, o ator Ben Affleck, marido de Jennifer Lopez, não estava presente na ocasião. O almoço, que aconteceu neste sábado (20), foi o inicio às festividades de aniversário de J-Lo com uma festa temática de Bridgerton.



Nas redes sociais, Jennifer Lopez foi à sua conta no Instagram e compartilhou fotos de si mesma com a frase: "Hoje vai ser um ótimo dia. Feliz sábado a todos."



Jennifer Lopez tem passado as últimas semanas no Hamptons, enquanto que Ben Affleck permaneceu em Los Angeles (EUA). O casal até passou o segundo aniversário de casamento separados.



Ainda de acordo com o Page Six, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck terminou em março.