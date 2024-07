Sabrina Carpenter está próxima de assumir o topo do Reino Unido

A cantora Sabrina Carpenter está muito próxima de voltar a emplacar uma música no topo do chart britânico ainda nesta semana e desta vez com o megahit Please Please Please.



Tal resultado chega na sequência de outro êxito da cantora: no dia 24 de junho, Sabrina Carpenter chegou ao topo da parada Hot 100 da Billboard nos EUA, o que foi motivo de comemoração para a artista nas redes sociais.



“MEU PRIMEIRO #1 no Billboard HOT 100!!!!!!! E Espresso em #4.. Estou imensamente grata por isso certamente vou lembrar-me sempre deste dia para o resto da minha vida!”, celebrou Carpenter em sua conta oficial no Instagram.



Sobre Please Please Please, a popstar em ascensão revelou seu apreço pelo single: “Amo profundamente esta música”, disse. “Obrigado a todos os que ouviram e tornaram tão divertido ter estas músicas no mundo. Mais virão em breve”.



Tal agradecimento se estendeu aos co-autores Jack Antonoff e Amy Allen, além da engenheira Laura Sisk.



Contudo, a briga será boa no Official Charts Company do Reino Unido porque Angel Of My Dreams, o single da estreia solo de Jade, ex-Little Mix, segue na ponta da lista dos singles mais ouvidos da região britânica. E se mantiver o impulso, se tornará o single solo de maior sucesso até o momento.



Na disputa pelo topo dos charts no Reino Unido também se encontra Jimin, do BTS, que está a menos de 100 unidades vendidas com o seu single Who e pode ultrapassar Jade ainda no decorrer desta semana.



Quem também pode entrar no TOP 20 do Reino Unido é o grupo Stray Kids, com o seu novo single Chk Chk Boom.