Alok inicia série de shows pela Europa em 2024

Após encerrar sua participação no São João no Brasil, O DJ e produtor Alok já embarcou rumo à Europa, onde dá início à sua aguardada turnê de verão no velho continente.

O artista, que é o principal nome da música eletrônica no Brasil e na América do Sul, tem uma agenda lotada, com apresentações nos principais festivais do mundo, com destaque para o Tomorrowland da Bélgica e o Untold, na Romênia, onde em ambos ele performa no palco principal.



Reconhecido internacionalmente e detentor do título de brasileiro mais ouvido no mundo, Alok fará shows em países como Bélgica, Espanha, Sérvia, Croácia, entre outros destinos europeus. O pontapé inicial acontece em Ibiza, em um dos principais clubes da cena eletrônica, o Ushuaia.



Os números de sua turnê europeia são altos: quase 30 mil quilômetros percorridos, algumas dezenas de horas de voos internos para mais de 15 cidades. A logística para uma maratona de shows como essa é complexa e exige que Alok resida na Europa durante os próximos meses.



“Tocar no verão europeu é se conectar com o que virá nas pistas eletrônicas do mundo inteiro pelos próximos meses. Ali é momento de experimentar novas sonoridades e sentir a receptividade de um público altamente exigente. Vão ser dias bastantes intensos de trabalho e também de criatividade”, celebra Alok.



Com uma carreira marcada por hits e performances eletrizantes, Alok promete levar sua energia contagiante e seus sets memoráveis para o público europeu, reafirmando seu lugar no topo da música eletrônica mundial.



O produtor brasileiro mantém o posto de melhor DJ latino-americano e o 4º no mundo. O levantamento, que tem participação popular, é organizado pela tradicional revista inglesa DJ Mag e recebe aproximadamente 1,3 milhão de votos no total, sendo considerado o principal ranking entre os profissionais da área.



Sua popularidade não para de crescer, consolidando-o como o DJ brasileiro mais reconhecido no cenário global e um dos artistas brasileiros mais reconhecidos no mundo.