Julies se une a Sofia Gayoso na inédita 'Quem Sabe'

Uma dos destaques do pop reggae brasileiro, o cantor e compositor Julies convidou Sofia Gayoso, uma das vozes em ascensão do pop nordestino, para dividir vocais em Quem Sabe, com produção de Zain, responsável por sucessos de MC Zaac e Anitta. A faixa, que já está disponível em todas as plataformas digitais, une dois ritmos, além dos vocais do cantor e do sotaque delicioso da artista.



O lema “não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje” é o aspecto central da nova canção da dupla, que se encaixaram perfeitamente em uma sintonia sonora especial. Além disto, Julies, com seus 8,5 milhões de streams no Spotify, que também assina a composição de hits como Promete e A Solidão, do grupo Maneva, conta que escolheu Sofia para a parceria porque ficou encantado com seus vocais e a decretou como uma grande revelação da música brasileira.



“Me encantei pelo jeito da Sofia cantar assim que ouvi ela abrir a boca. Rolou uma conexão musical incrível na primeira nota. É sem dúvida nenhuma uma das promessas da música nordestina e brasileira”, pontuou.



Já Sofia, uma das promessas da música nordestina, que já dividiu o palco com ninguém mais, ninguém menos do que Juliette, conta que a música vem, justamente, para fazer jus as oportunidades da vida, para inspirar todo mundo a agarrá-las, principalmente no amor e não poupou palavras para elogiar a parceria e seu conceito.



““Quem Sabe” é mais do que uma música, é um lema de vida, se jogar sem arrependimentos. É melhor se arrepender do que fez, do que nem ter feito nada e ficar na dúvida do ‘e se...’. Ser feliz é agora! A música fala sobre se jogar para o amor, sem medo, além de ser muito linda em sua letra, melodia e mensagem”, contou.



No clipe, dirigido por Rodrigo Pysi, que já dirigiu trabalhos de nomes como Alma Djem, Macucos e Planta & Raiz, isto fica ainda mais nítido com a história de duas pessoas que estão explodindo de vontade para viver o amor e se jogar nele sem medo. A canção também é assinada por Deko, indicado ao Grammy Latino em 2021 na categoria Melhor Canção em Português, com Lágrimas de Alegria, de Maneva e Natiruts.





Confira: