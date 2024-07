Paul McCartney confirma data extra de turnê em São Paulo

O ex-beatle Paul McCartney confirmou nesta segunda-feira (1) uma nova data de sua turnê Got Back Tour no dia 16 de outubro no Allianz Parque em São Paulo. Esse será o último show confirmado de McCartney no Brasil em 2024.



A pré-venda para os fãs de Paul McCartney cadastrados será exclusiva online e tem início nesta terça-feira (2), a partir das 10h. A venda do público geral começa na quarta-feira (3), ao meio-dia. A venda online será pela Eventim e com bilheteria na arena palmeirense.



Em menos de um ano, o eterno beatle soma 10 estádios lotados no país – juntando os shows esgotados desse ano e oito estádios em 2023: Maracanã (RJ), Allianz Parque (SP), MRV Arena (BH), BRB Arena (BSB) e Estádio Major Couto Pereira (CWB).



Esse retorno ao Brasil tem importantes marcos a serem celebrados: Em 2024, completam 10 anos desde que Paul se apresentou pela primeira vez no Allianz Parque, sendo o primeiro show de música realizado no espaço. Em Florianópolis, esse será o primeiro show em estádio desde a última passagem do beatle pela capital catarinense, em 2012.



A Got Back Tour no Brasil é uma realização da Bonus Track, com direção de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer. Com forte experiência na realização de eventos grandiosos no país e de repercussão internacional, a empresa foi responsável pelo recente megashow da cantora Madonna, que reuniu 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana em maio desse ano, fechando a aclamada The Celebration Tour.



A empresa também realizou todas as turnês de Paul McCartney no país, desde 1990. Nos últimos anos, assinou os festivais MITA e Doce Maravilha, e a turnê de Roger Waters.