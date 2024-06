Ralf recebe críticas por anuncia turnê após morte de irmão

Após uma semana da morte de seu irmão Chrystian, o cantor Ralf anunciou uma nova turnê nos EUA onde revisitará a trajetória da dupla. Contudo, o artista recebeu duras críticas nas redes sociais por isso.



O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (27) em um vídeo publicado em um dos locais mais icônicos de Nova York, a Times Square.



"Trazer um pouco da nossa alegria do Brasil para o pessoal que está morando aqui", iniciou Ralf. "Em homenagem também à Nova York, que é uma grande música. A nossa canção, a nossa inspiração, o nosso grande sucesso ... cheio de sonhos e emoções à nossa NY".



Mas o anúncio não agradou seus fãs, justamente por acontecer poucos dias após a morte de Chrystian e Ralf foi duramente criticado nas redes sociais: "Seu irmão morreu, mas você está feliz" e "Queria desapegar do luto igual a ele", foram algum dos comentários de seguidores que desaprovaram a iniciativa de Ralf.



Porém, outros seguidores apoiaram a iniciativa do cantor: "Transforme essa tristeza em alegria, como seu irmão gostaria. Com certeza ele lá de cima também estará feliz! Bom show".