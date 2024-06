João Gomes, um dos grandes nomes do forró na atualidade, lançou nesta segunda-feira (24) o seu novo álbum de estúdio. A novidade já havia sido compartilhada pelo artista em sua conta oficial no Instagram.



“Tô ansioso pra mostrar esse novo trabalho pra vocês, foram muitos dias e noites dedicados, feito com muito amor e carinho", revelou o cantor. “Tem CD novo na área, com grandes participações e com a proposta de a galera dançar, além do romance que a gente canta. A galera vai escutar as músicas e vai dançar”.



Agora, este trabalho tomou forma e se chama Vaquejada Tá Na Moda, que traz uma parceria de João Gomes com a dupla sertaneja Edson e Hudson, além do single Pegada da Roça, com Japãozin.



Entre as 14 faixas inéditas de Vaquejada Tá Na Moda, o artista revisita os sucessos Aonde Quer Que Eu Vá e Lanterna dos Afogados, dos Paralamas do Sucesso.



Também há espaço para o clássico Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, de Caetano Veloso.



Ouça o álbum: