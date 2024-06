Ana Castela: ouça a inédita faixa 'Eu VIVO'

A icônica boiadeira Ana Castela apresenta nesta quinta-feira (20) a inédita canção Eu VIVO, uma homenagem à região onde a artista nasceu e cresceu, o centro-oeste. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais.



Eu VIVO também traz uma uma reflexão sobre as conexões e raízes que ela criou ao longo da vida. A música é uma parceria com a empresa de telecomunicações Vivo.



A música, uma composição assinada por Serginho Rezende e Breno Kalil, é a tradução dos sentimentos vividos por Ana Castela que com apenas 20 anos vem arrastando multidões e conquistando números cada vez mais expressivos.

Vivendo um novo momento em sua carreira e refletindo sobre suas raízes, Ana traz para os fãs mais uma vez a possibilidade de se aproximarem de suas histórias e essência por meio da música, gerando conexão e identificação com pessoas de cada canto do país.



Para esta coluna, Ana Castela comentou sobre a concepção de sua nova canção: “Tem algumas músicas que me emocionam de uma forma diferente, e essa é uma delas, gravar o clipe em lugares tão lindos e significativos pro nosso país foi especial demais. Espero que vocês possam ouvir muito e se emocionar comigo”.



Eu VIVO também fala muito sobre o agronegócio que está diretamente ligado à vida da cantora que desde pequena viveu dentro de uma fazenda, na lida, vivendo momentos especiais que deixam saudade em meio a vida corrida da boiadeira. No clipe, que estará disponível no YouTube, é possível conferir a cantora em momentos de descontração, passando por paisagens e beleza naturais que mostram o que a região tem de melhor.



“Eu nunca vou esquecer de onde vim e é sempre pra lá que desejo voltar, essa canção fala muito sobre isso, o quanto me sinto viva por meio da música no coração de todo o Brasil que me acolhe e faz com que eu me sinta amada em cada cantinho que eu passo e canto. Pela minha música consigo me conectar e viver dentro da casa de todos os fãs”, comenta Ana Castela.



A cantora é a nova embaixadora da Vivo e, juntos, criaram a canção para conectar e homenagear uma das regiões mais importantes deste país. A música faz parte de uma campanha da marca para o centro-oeste.



Ouça: