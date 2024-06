Sabrina Carpenter revela 'estranheza' ao trabalhar com Kim Kardashian

A cantora pop Sabrina Carpenter revelou uma certa 'estranheza' em trabalhar com a famosa socialite Kim Kardashian em uma campanha publicitária para a linha de lingeries Skims.



Carpenter realizou este trabalho enquanto realizava os shows de abertura da The Eras Tour de Taylor Swift.



A jovem artista de 25 anos abriu os shows de Swift nas etapas do México, América do Sul, Austrália e Cingapura.



Em uma recente entrevista à Rolling Stone, Sabrina Carpenter falou sobre a experiência em trabalhar com Taylor Swift: “Eu a considero em um escalão tão diferente. Eu nunca poderia comparar minha vida, minha carreira, minha trajetória com algo próximo ao que ela fez", disse.



E continuou: "Somos muito, muito verbais uma com a outra sobre nosso amor e admiração mútuos ... Ela tocou para mim (sua música) mas papai, eu a amo antes de ser lançada".



Carpenter também reconheceu a confusão de alguns fãs sobre sua decisão em trabalhar com Kim Kardashian, que ficou famosa por ter travado um embate de anos com Taylor Swift por causa do tratamento dado pelo seu ex-marido, o rapper Kanye West, à cantora pop.



“Nesse cenário, tenho sido muito, muito comunicativa com ela (Taylor) sobre essa situação, e eu a amo muito e a apóio até o fim”, pontuou. “Então não foi estranho para mim, mas sei que as pessoas simplesmente dizem coisas porque é tudo o que têm tempo para fazer.”