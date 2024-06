Tomorrow x Together anuncia 'Hyperfocus', concerto em realidade virtual

O grupo de K-pop Tomorrow x Together anunciou nesta segunda-feira (17) o inédito show Hyperfocus, baseado em realidade virtual. De acordo com a Billboard, o espetáculo acontecerá em cinco cidades diferentes e contará com os membros Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e HueningKai.



A performance do grupo em Hyperfocus permitirá que os fãs se aproximem e conheçam pessoalmente todos os integrantes.



“Temos pensado em como nos aproximar dos nossos fãs e este concerto VR é uma oportunidade para o fazermos. Esperamos que esta experiência seja uma lembrança querida para nossos fãs, assim como foi para nós”, disse o Tomorrow x Together em um comunicado oficial enviado à imprensa.