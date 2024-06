Nelly Furtado relança álbum de estreia em vinil duplo colorido

De acordo com informações do site Vinews, Whoa, Nelly!, o álbum de estreia da cantora e compositora canadense Nelly Furtado acaba de ganhar uma edição especial em vinil duplo colorido (Cotton Candy & Orange Peel) pela Universal Music, via Polydor Records e já está disponível para pré-venda no Brasil aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 379,90.



Este disco foi lançado originalmente em outubro de 2000 pela DreamWorks Records e é conhecido por seu estilo musical diversificado, que inclui influências de pop, folk e R&B.



Os destaques de Whoa, Nelly! ficam por conta das faixas Turn Off the Light e I'm Like a Bird - esta ganhou um Grammy Award na categoria Melhor Performance Pop Feminina em 2002.



O álbum foi um sucesso comercial e ajudou a estabelecer Nelly Furtado como uma artista internacional.





Confira o conteúdo completo do álbum Whoa, Nelly! em vinil duplo colorido:



Lado A



1. Hey, Man!

2. Shit On The Radio (Remember The Days)

3. Baby Girl

4. Legend

5. I'm Like A Bird



Lado B



1. Turn Off The Light

2. Trynna Finda Way

3. Party

4. Well, Well

5. My Love Grows Deeper Part 1



Lado C



1. I Will Make U Cry

2. Scared Of You

3. Onde Estas

4. I'm Like A Bird (Acoustic Version)



Lado D



1. Turn Off The Light - Timbaland Full Mix Version (feat. Ms. Jade & Timbaland)

2. Shit On the Radio (Remember The Days) - Dan The Automator Mix Version

3. Party (Reprise)

4. My Love Grows Deeper - Non LP Version