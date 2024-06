Feira de vinil em Rio Claro terá mais de 5 mil vinis a venda

De acordo com o site Vinews, neste domingo (16) será realizada a 22ª Feira de Discos e Afins no Casarão da Cultura de Rio Claro. O evento disponibilizará mais de 5 mil discos de vinil e CD's á venda.



"O público terá acesso a discos de vinil e CDs novos e usados, nacionais e importados, em todos os estilos musicais”, disse Jhonny, do sebo Outras Histórias, que realiza a feira, como informado primeiramente pelo site Grupo Rio Claro SP.



A Feira de Discos e Afins, que conta com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, também contará com os shows das bandas SMee Rock Acústico e The Loopers.

As atrações iniciam às 11h30.