Morat brilha no pop latino e segue crescendo no streaming

Um dos grandes nomes da nova música pop latina, a banda colombiana Morat mostra que se tornou uma força criativa, não apenas em seu país de origem, mas como em vários países, onde sua música tem cativado milhares de fãs e aponta uma crescente, tanto no streaming, quanto em suas redes sociais.



A banda formada por Juan Pablo Isaza Piñeros (teclados, guitarra e voz), Juan Pablo Villamil Cortés (baixo, guitarra e voz), Simón Vargas Morales (voz, baixo, guitarra e coros) e Martín Vargas Morales (percussão e bateria) se destaca pelas suas letras cativantes em canções que conectam elementos tradicionais com influências musicais modernas.



Tal sucesso é notável em canções como No Se Va, Besos en Guerra, Como Te Atreves, A Donde Vamos, entre muitas outras.



Morat que tem duas indicações ao Grammy Latino, demonstrou porque conquistou um lugar de destaque na música: a sua energia contagiante e a sua ligação com o público málaga fizeram desta uma noite muito especial de celebração da evolução da música latina.



Triunfos e shows lotados



Com seu estilo musical inconfundível e após triunfar no Latin America Music Awards em Las Vegas no dia 25 de abril, além de uma espetacular apresentação na Kings League no México em maio diante de mais de 50 mil pessoas e 2 milhões em transmissão ao vivo, o Morat continua reafirmando sua status como uma das bandas de maior prestígio no cenário musical atual.

Sua autenticidade foi reconhecida com diversas indicações e prêmios, incluindo dois Grammy Latinos, ressaltando seu impacto e relevância na música latina. Sua capacidade de mesclar gêneros e criar uma conexão genuína com seu público continua a definir sua carreira e garantir seu lugar na indústria musical.



Nova turnê do Morat em curso



Em menos de um mês a banda colombiana iniciará sua turnê Los Estadios - Before Dawn na Espanha que os levará a mais de 25 cidades desde 21 de junho em Madrid no Civitas Metropolitano até o Foro Sol na Cidade do México em 14 de junho, consolidando o sonho da banda que afirma e sente o orgulho de ser a banda de pop rock mais importante da música latina do momento.



Discografia premiada, colaborações e sucesso crescente no streaming



A discografia do Morat conta com 2 álbuns de diamante e 55 álbuns de platina que o tornam a primeira banda pop em espanhol no Spotify Global. O talento e o impacto gerado pelo grupo fazem com que artistas de classe mundial como Duki, Manuel Carrasco, Sebastián Yatra, Feid, Aitana e Juanes tenham desejado colaborar com a banda.

Além disso, o Morat foi recentemente indicado a prêmios tão importantes como o Latin Music Awards de Melhor Duo ou Grupo Pop e ganhou o Prêmio Nuestra Tierra (Colômbia) de Melhor Duo ou Grupo do Ano.



Ao todo, o Morat contabiliza mais de 20 bilhões de streams e mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais ao longo de suas carreira. E esses números não param de aumentar a cada dia.



Sobre o Morat



Morat foi formada em Bogotá no dia 13 de dezembro de 2011 e alcançaram enorme destaque quatro anos depois com a canção Mi Nuevo Vicio e desde então se consolidaram como um dos grupos mais influentes na música pop, com fortes referências do folk.

Entre seus sucessos mais célebres estão Cuando Nadie Ve e Cómo Te Atreves, que acumularam milhões de visualizações no YouTube nas plataformas digitais.