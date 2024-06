Um dos nomes fortes do forró da atualidade, a cantora Brisa Star lança o EP Forró da Brisa, composto por cinco músicas inéditas que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music. O projeto tem produção de Juninho Kassanikeo e Deco Teclas, que trazem bastante elementos eletrônicos, com a presença de teclados e guitarra.



Brisa Star vem com uma nova leitura do seu hit Remelexo, em uma versão mais forró ainda, para dançar junto. Além dessa, outra aposta é a faixa Vem Me Amar, um piseiro romântico com a essência da artista.



Completam o EP, as faixas Mexer, Doce Pimenta e Só Eu Sei.



“Fizemos esse álbum para homenagear a melhor época do ano, que é a de São João. Eu amei, porque tem aquele forrozão que a gente gosta pra dançar bastante, as mais pops pra dançar com coreografias e as românticas para cantar e sofrer também”, disse a cantora.



