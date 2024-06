Isadora Pompeo lança o EP 'Ovelhinha' com quatro faixas inéditas

Nome de destaque da música cristã na atualidade, a cantora Isadora Pompeo disponibiliza mais faixas de seu novo projeto ao vivo, Tetelestai.

Na noite da última quinta (6), ela lançou o EP Ovelinha, composto por quatro faixas, com destaque para a música inédita de mesmo nome e a versão ao vivo do megassucesso Bençãos Que Não Tem Fim.



"´Ovelhinha´ nasceu sem pretensão de nada, senão ouvir o que Jesus tinha pra ministrar comigo. Essa canção conta a minha história e de milhares de pessoas que foram alcançadas por Ele de forma simples e amorosa. Me arde o coração em alegria em compartilhá-la com vocês! Que Deus abençoe”, diz Isadora Pompeo.



A faixa Ovelinha fala sobre o alívio de saber da presença de Deus, mesmo em meio às adversidades, pois Ele nunca abandonará uma de suas ovelhas - a faixa também conta com um videoclipe já disponível no canal oficial da cantora no YouTube.



Juntam-se à canção as também inéditas Aliança, que ganhará vídeo no dia 13 de junho, e Cruz em Ti, que terá o vídeo disponível em 20 de junho. Já o vídeo da versão ao vivo de Bençãos que Não Têm Fim chega no dia 27 de junho.



