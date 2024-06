Chegou nesta quinta-feira (6) em todas as plataformas digitais pela Sony Music, um novo dueto promovido por Luan Santana, dessa vez com o xará Luan Pereira.



Eu Sou Sentimento sela a união entre o sertanejo pop romântico, representado pelo anfitrião, e o agronejo, vertente mais recente, do qual o convidado em questão é um expoente.



A canção vem acompanhada de um videoclipe e o trabalho tem como cenário a mais conceituada casa temática de São Paulo: a concorrida Vila Country ficou vazia para abrigar o clipe da música, que é assinado por Cris Ribeiro, Kaike Kef, Felipe Kef, Lucas Ing, Matheus Costa e Lucas Silva.



“Dois anos atrás eu estava em frente à minha casa fazendo covers da música dele. Aí hoje ele me chama para gravar uma música”, comemora Luan Pereira, celebrando a obra de Luan Santana.



"Deus é maravilhoso demais, Deus é muito bom”, conclui.



