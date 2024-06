Halsey confirma diagnóstico de Lúpus

A cantora pop Halsey confirmou na última quarta-feira (5) que obteve o diagnóstico de Lupus, além de um "distúrbio linfoproliferativo raro de células T".



Halsey havia sugerido um diagnóstico em uma postagem nas redes sociais no inicio desta semana, mas agora confirmou a doença.



“Em 2022, fui diagnosticada pela primeira vez com LES lúpico (lúpus eritematoso sistêmico, o nome mais técnico para lúpus) e depois com um distúrbio linfoproliferativo raro de células T”, escreveu a cantora em sua conta oficial no Instagram.



E continuou: "Ambos estão atualmente sendo tratados ou em remissão; e ambos provavelmente terei pelo resto da minha vida. Depois de um começo difícil, lentamente consegui tudo sob controle com a ajuda de médicos incríveis. Depois de 2 anos, estou me sentindo melhor e estou mais grata do que nunca por ter a música para recorrer."



O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica que pode causar sintomas como dor, inchaço nas articulações, erupções cutâneas e cansaço.



Já os distúrbios linfoproliferativos causam uma produção descontrolada de linfócitos, um tipo de glóbulo branco.



A voz de Without Me, de 29 anos, chegou a dizer nesta semana que ela teve "sorte de estar viva".