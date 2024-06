Dolly Parton anuncia musical na Broadway

Lenda da música country, a cantora Dolly Parton anunciou que está desenvolvendo um musical sobre sua vida e trajetória para a Broadway.



Parton disse aos seus fãs que está "finalmente desenvolvendo" o espetáculo ao abrir o CMA Fest na icônica Nashville (EUA) nesta quinta-feira (6).



O musical se chamará Hello, I'm Dolly, título de seu álbum de estreia lançado em 1967.



O espetáculo está programado para estrear em 2026.



“Estou muito animada com isso, então você conhecerá toda a minha vida até agora, e não é uma jukebox musical”, disse a estrela de 78 anos. “Durante anos tentei fazer a história da minha vida e fazê-la fazer sentido”, disse ela a plateia do CMA Fest.



Em um comunicado à imprensa, Dolly Parton acrescentou: "Eu escrevi muitas músicas originais para o show e incluí todas as suas favoritas nele também. Você vai rir, chorar, bater palmas, bater os pés, é realmente é uma grande ópera com trocadilhos e diversão", concluiu.