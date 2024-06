Os Paralamas do Sucesso relança 'Vital e Sua Moto' em vinil vermelho

Os Paralamas do Sucesso, uma das grandes bandas do rock nacional, está relançando o clássico Vital e Sua Moto em uma edição especial em vinil compacto vermelho translúcido na Umusic Store pelo valor de R$ 129,90.



O disco traz os clássicos Vital e sua Moto e Patrulha Noturna.

Item raro no mercado, o primeiro compacto dos Paralamas do Sucesso, lançado em 1983 pela EMI-Odeon, seria o prenúncio de uma longa e bem sucedida carreira.



Este relançamento é parte das comemorações dos 40 anos de carreira da banda, formada pelo icônico trio formado por Herbert Vianna (vocal e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria).



A faixa que dá título ao álbum foi lançada inicialmente em um compacto em 1983 e devido ao seu grande sucesso, a EMI decidiu gravar e lançar o LP de estreia da banda, Cinema Mudo, no mesmo ano, incluindo Vital e Sua Moto e Patrulha Noturna como canções integrantes do disco.



Vital e Sua Moto conta a história de um rapaz e sua paixão por motocicletas, e rapidamente se tornou um hit, consolidando a banda no cenário do rock brasileiro.

Em 2023, o trio lançou um lyric video para Vital e Sua Moto, promovendo uma redescoberta do clássico para as novas gerações.



Confira o conteúdo completo de Vital e Sua Moto em vinil compacto vermelho translúcido:



Lado A



1. Vital E Sua Moto



Lado B



1. Patrulha Noturna