Megan Thee Stallion anuncia novo álbum durante show nos EUA

A cantora Megan Thee Stallion surpreendeu seus fãs que acompanhavam o seu show no último domingo (2) em Atlanta (EUA) ao anunciar seu novo álbum.



A hitmaker de Hot Girl Summer se apresentou no State Farm Arena e anunciou seu novo disco Megan, que chegará às plataformas digitais no dia 28 de junho.



Na ocasião, a capa do álbum foi apresentada nos telões da arena, mostrando Megan nua, emergindo de um casulo, pendurada de cabeça para baixo em uma árvore.



"SURPRESA HOTTIESSSS!!!! Meu novo álbum MEGAN será lançado em 28 de junho. Clque no link na bio para PRÉ-SAVE AGORA (sic)", escreveu Megan Thee Stallion em sua conta oficial no Instagram.



Megan é o sucessor de Traumazine, lançado pela artista em 2022, marcando o seu primeiro lançamento como uma artista independente após a sua saída do selo 1501 Certified Entertainment em decorrência de uma batalha judicial.