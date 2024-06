Madonna planeja cinebiografia após o fim da 'Celebration Tour'

A popstar Madonna está planejando lançar sua cinebiografia e já espera finalizar o roteiro com a Universal Pictures nos próximos meses.



A atriz escolhida para interpretar a voz de clássicos como Vogue, Live To Tell e Like Prayer é Julia Garner, que investiu em aulas de canto e dança em 2023, se preparando para o papel.



"Madonna acabou de terminar sua turnê, mas em sua mente ela está no próximo projeto e realizando seu sonho de realizar o filme biográfico", revelou uma fonte ligada à coluna Bizarre do jornal The Sun.



"Julia ainda é sua atriz principal e elas mantiveram contato durante o ano passado, conversando sobre ideias. Elas estão empenhadas em criar um pouco de magia", continuou a fonte sediada em Hollywood (EUA). “Madonna sente que as cinebiografias de ‘Bohemian Rhapsody’ do Queen e ‘Rocketman’ de Elton John abriram o caminho para ela. Ela quer tornar isso mais único e dramático do que aqueles. Uma série de reuniões secretas estão sendo organizadas com a Universal Pictures para definir o projeto".



E concluiu: “Há muito trabalho para definir o resto do elenco, organizar as filmagens e completar o roteiro, mas a esperança é que eles possam começar a filmar nos próximos 12 meses.”



Madonna, de 65 anos, está planejando dirigir e produzir o filme porque deseja ter o controle de sua própria história.



"Tive uma vida extraordinária, devo fazer um filme extraordinário", encerrou Madonna.