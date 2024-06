Cyndi Lauper refuta rivalidade com Madonna nos anos 1980

A cantora Cyndi Lauper, que conquistou sucesso mundial nos anos 1980, deixou claro em uma recente entrevista ao jornal The New York Times que não havia nenhuma rivalidade entre ela e a popstar Madonna.



Ambas dominavam as paradas de sucesso naquela década com canções que se tornaram verdadeiros clássicos da música pop, mantendo seu apelo artístico até os dias de hoje.



Porém, questionada pelo NYT, Lauper, de 70 anos, refutou a ideia de uma competição entre as artistas.



“Era como maçãs e laranjas… eu gostaria de ter uma amiga”, disse a hitmaker de Girls Just Want to Have Fun.



O ano de 1983 foi inesquecível, tanto para Cyndi Lauper quanto para Madonna: naquela época, as artistas lançaram seus álbuns de estreia.



Em julho daquele ano, Madonna chega ao mundo pop com o seu álbum auto-intiulado, já com um sucesso que era destaque nas rádios: Everybody, enquanto que Cyndi Lauper invadia as paradas de todo o mundo com o excelente She's So Unusual, que chegou às lojas em outubro daquele ano.



Lauper emplacou cinco das dez músicas de She's So Unusual: Money Changes Everything, Girls Just Want to Have Fun, Time After Time, She Bop e All Through the Night. O disco contava com fortes influências da new wave, pop rock e synthpop.



Cyndi Lauper já vendeu mais de 50 milhões de discos em todo o mundo.