Empresário quer lançar novo "One Direction"

O empresário britânico Simon Cowell, famoso jurado de realities shows como American Idol, Britain's Got Talent, The X Factor e America's Got Talent, está procurando formar uma nova boyband.



Em outras palavras, um "novo One Direction".



Para isso, o magnata da indústria musical de 64 anos, está buscando cantores do sexo masculino e realizará audições no Reino Unido e na Irlanda nas próximas semanas para descobrir novos talentos.



Todo este trabalho contará com a produtora Box To Box para um possível programa de TV, seguindo o mesmo exemplo quando Cowell descobriu o One Direction em uma temporada do X Factor.



"Simon precisa de você! Procuram-se futuros megastars para uma nova boyband. Não há perda de tempo" - é o cartaz que Simon Cowell divulgou em Londres nesta terça-feira (4).



"Toda geração merece uma boyband megastar e não acho que tenha havido uma com o sucesso do One Direction em mais de 14 anos. A indústria tende a se concentrar em artistas solo - então geralmente é preciso alguém de fora para montar um grupo", disse Cowell à PA. "Nada supera a diversão de estar em um grupo, viajar pelo mundo e se apresentar para milhares de pessoas - e também é uma plataforma de lançamento brilhante para uma carreira solo. Quando você tem um grande grupo, é como um raio em uma garrafa, mas não existe uma fórmula mágica e um muita sorte envolvida!".



As audições para a nova boyband de Simon Cowell estão marcadas para acontecer em Newcastle nos dias 4 e 5 de julho, em Liverpool nos dias 7 e 8 de julho, em Dublin nos dias 28 e 29 de julho e em Londres nos dias 1, 2 e 3 de agosto.



Serão selecionados jovens cantores entre 16 a 18 anos.