George Harrison: guitarra usada em 'Here Comes The Sun' é leiloada

Um guitarra acústica Washburn que o lendário ex-beatle George Harrison (1943-2001) utilizou nas gravações do clássico Here Comes The Sun em 1969 será leiloada no site Gotta Have Rock and Roll.



Estima-se que o instrumento, uma White Washburne EA20 Woodstock, possa ser vendida entre US$ 75 mil e US$ 100 mil (entre R$ 396 mil e R$ 528 mil respectivamente, de acordo com o câmbio atual).



Recentemente, um guitarra de outro ex-beatle, John Lennon (1940-1980) também foi leiloada por algo próximo a US$ 2,9 milhões (cerca de R$ 15,3 milhões). Ela foi utilizada nas gravações do álbum Help! de 1965.



Here Comes The Sun, um dos grandes clássicos da história do rock, foi lançado como parte integrante do álbum Abbey Road dos Beatles em 1969.