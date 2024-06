Ana Castela lança 'Minha Herança', primeira faixa de 'Herança Boiadeira'

Nome do momento e com diversos sucessos entre as músicas mais ouvidas, Ana Castela apresenta Minha Herança, primeira faixa do projeto Herança Boiadeira, gravado no último mês em Londrina (PR).



Com composição de Mateus Félix e Léo Souzza, a canção conta a história da própria boiadeira e traz na letra os sentimentos vividos pela cantora junto às suas raízes. A faixa que vem emocionando o público desde a gravação, já está disponível em todas as plataformas de streaming e em vídeo, no YouTube oficial da artista.



Minha Herança promete ser uma das canções mais fortes e especiais já lançadas por Ana Castela.



Resgatar as raízes e manter a herança de sua vida, é com esse sentimento que a boiadeira reuniu nomes consagrados da música sertaneja para cantarem grandes sucessos que fizeram parte da sua vida e de toda a família.

Eduardo Costa, Gino & Geno, Rio Negro & Solimões, Perla Paraguaia, Jayne, Paula Fernandes, Mato Grosso & Mathias, Trio Parada Dura, Gian & Giovani e Léo & Raphael foram as participações presentes no novo projeto.



“Com toda certeza essa é uma das minhas canções favoritas, me emocionei desde a primeira vez que ouvi e no dia da gravação não pôde ser diferente, eu quase não conseguia cantar. Espero que ela possa emocionar e tocar o coração de todos vocês”, comenta a artista.



Confira: