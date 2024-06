Zeca Pagodinho lança versão ao vivo de 'Camarão que Dorme a Onda Leva'

O lendário sambista Zeca Pagodinho lançou nos últimos dias uma versão ao vivo para o clássico Camarão que Dorme a Onda Leva, gravada ao vivo no Estádio Nilton Santos, o Engenhão como parte do projeto Zeca Pagodinho - 40 Anos - Ao Vivo. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.



Gravado pela saudosa Beth Carvalho, em 1983, no disco Suor no Rosto, o samba é responsável por lançar Zeca Pagodinho, que até então era apenas conhecido no eixo Rio-SP, em todo país, após a participação do sambista em um clipe da cantora exibido em um programa de projeção nacional.



“A primeira vez que vi Zeca foi chegando no Cacique de Ramos, magrinho, com cavaco dentro de uma sacola de supermercado. Quando ele começou a cantar ‘Camarão que dorme a onda Leva’, me conquistou no ato. Falei pra ele: ‘Vou gravar essa música no meu próximo disco e você vai comigo’. No dia da gravação ele, que nunca tinha entrado em estúdio, estava nervoso e eu disse: ‘Zeca, fecha os olhos, finge que você está na roda de samba do Cacique’, e ele se soltou. Quem ganhou foi o Brasil”, disse Beth Carvalho em depoimento.



Camarão que Dorme A Onda Leva representa um marco na trajetória 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho e agora com nova interpretação e sonoridade, celebra a obra do sambista e poderá ser apreciado no clipe abaixo.



Confira: