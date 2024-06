Hugo Henrique se une a Lauana Prado em 'Dona do Mel'

O cantor e compositor Hugo Henrique, um dos principais nomes da nova geração da música sertaneja, lançou na última semana uma parceria inédita com Lauana Prado, intitulada Dona do Mel. O single está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music e ganhará um videoclipe em breve.



Escrita por Hugo ao lado de Aya e Felipe Viana, a faixa conta com um refrão chiclete e batidas que fazem a música se tornar ainda mais marcante.



“Sabe aquela música que você escuta pela primeira vez e ela já fica na cabeça? ‘Dona do Mel’ é uma dela e o processo de composição foi único, construímos a narrativa de uma maneira rápida e fluída”, comenta Hugo Henrique.



"Fiquei muito feliz com o convite, o Hugo é muito talentoso e foi uma honra gravar “Dona do Mel” uma parceria incrível! Essa moda vem com tudo, pra fazer o ‘pau cair da fôia’. Vocês vão amar”, comenta Lauana Prado.



O artista está empolgado com a parceria: “Estou muito feliz em poder compartilhar essa música com meus fãs. Trabalhar com a Lauana foi uma experiência incrível e mal posso esperar para ver a reação do público”, declarou o cantor. “Acredito que esta 4música vai surpreender algumas pessoas, pois tem uma letra mais madura e é diferente dos meus recentes lançamentos. É uma faixa que acredito e aposto muito”, finaliza Hugo.



Dona do Mel chega para finalizar a divulgação do projeto audiovisual Vão Falar Que Foi Sorte, gravado pelo artista no ano passado e lançado recentemente.



O projeto contou com a participação de Gustavo Mioto, Jorge & Mateus e Luan Pereira.



Confira: