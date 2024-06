Simone relança o clássico 'Pedaços' em vinil creme opaco

Pedaços, o álbum clássico da cantora Simone lançado originalmente em 1979 pela EMI-Odeon, está sendo relançado em uma edição especial em vinil creme opaco que já está disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 189,90.



O disco é um dos trabalhos de maior destaque de Simone, sendo considerado uma de suas maiores obras-primas. Seu conteúdo reúne algumas das maiores pérolas já lançadas na MPB.



A capa de Pedaços apresenta Simone nua, como uma forma de declaração do poder feminino e da sensualidade. O apelo fotográfico veio de encontro com um momento de revolução feminina no Brasil.



A faixa que conquistou notoriedade pública neste disco foi a incrível interpretação de Começar de Novo, uma canção escrita por Ivan Lins e Vitor Martins, que se tornou icônica ao figurar na abertura da série Malu Mulher, veiculada na época pela Rede Globo.



Outras faixas que se tornaram verdadeiros sucessos de Pedaços foram Condenados, (Fátima Guedes) e Sob Medida (Chico Buarque), além de Tô Voltando (Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro) e Cordilheira (Sueli Costa e Paulo César Pinheiro).



Confira o conteúdo completo de Pedaços, da cantora Simone:



Lado A



1 – Começar de novo (Ivan Lins/ Vitor Martins)

2 – Sob medida (Chico Buarque)

3 – Povo da raça Brasil (Milton Nascimento/ Fernando Brant)

4 – Condenados (Fátima Guedes)

5 – Cordilheira (Sueli Costa/ Paulo César Pinheiro)

6 – Outra vez (Isolda)



Lado B



1 – Vento Nordeste (Sueli Costa/ Abel Silva)

2 – Saindo de mim (Ivan Lins/ Vitor Martins)

3 – Tô voltando (Maurício Tapajós/ Paulo César Pinheiro)

4 – Itamarandiba (Milton Nascimento/ Fernando Brant)

5 – Pedaço de mim (Chico Buarque)