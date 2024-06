Spice Girls: integrante é acusada de difamação. Ex exige US$ 5 milhões

Stephen Belafonte, ex-marido da cantora Mel B, das Spice Girls, abriu um processo por difamação em um tribunal da Flórida, no dia 29 de maio.



Nesta data, também, se comemorou o aniversário da artista.



De acordo com documentos judiciais obtidos pelo jornal US Weekly, o ex-marido de Mel B está acusando a cantora de criar uma "campanha deliberada e abrangente para causar-lhe grave sofrimento emocional e destruir sua reputação” desde que o casal se separou em 2017.



Mel B, nome artístico de Melanie Brown, pediu divórcio de Belafonte em março de 2017, após 10 anos de casamento.



Um mês depois do desenlace, a cantora recebeu uma ordem de restrição temporária contra Belafonte, após alegar que ele era abusivo.



Ele nega as acusações.



Neste processo, ele afirma que, embora Mel B tenha "rejeitado" suas acusações antes de "seu dia no tribunal",

o dano já estava causado no que se diz respeito ao seu caráter.



“Como resultado das falsas alegações de violação, posse ilegal de armas, tráfico sexual, produção de pornografia ilegal, agressão doméstica e perigo infantil feitas pela senhora Brown, o senhor Belafonte perdeu o acesso à sua casa e aos seus filhos”, afirmam os documentos do tribunal, reproduzidos pelo US Weekly.



Mel B e Stephen Belafonte conseguiram chegar a um acordo de divórcio parcial em novembro de 2017.