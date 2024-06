Sabrina Carpenter lança 'Short N'Sweet' em picture disc

A estrela pop Sabrina Carpenter está lançando uma edição especial em vinil picture disc de seu sexto álbum de estúdio Short N'Sweet, que já está em pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 269,90.



Com um álbum de ouro e vários singles de platina, não é de admirar que Espresso, o single de estreia de Short N'Sweet, tenha tudo: letras que fazem você rir e corar e composições que fazem você desejar ter pensado em primeiro.



Previsto para ser lançado em 23 de agosto de 2024 pela Universal Music, via Island Records, Short N'Sweet chega em um momento especial de Sabrina Carpenter, depois que ela fez sucesso ao abrir os show da The Eras Tour de Taylor Swift, que passou pelo Brasil no último ano.