O duo Anavitória está relançando o álbum N, o terceiro de sua discografia em uma versão especial em vinil branco, que já está disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 199,90. Lançado em 29 de novembro de 2019 pela Universal Music, este projeto especial é uma homenagem ao cantor e compositor Nando Reis e consiste em regravações de alguns de seus maiores sucessos, incluindo canções como Relicário, Pra Você Guardei O Amor e All Star.



Quando Ana Clara Caetano e Vitória Falcão entraram em estúdio para gravar N, o autor das oito canções que elas regravariam naquelas sessões não fazia a menor ideia do que as duas estavam aprontando. Tinha que ser uma surpresa completa também para ele: Nando Reis. Tanto assim que, para que o segredo pudesse ser mantido até o último minuto, todos os trâmites legais – como as autorizações que compositores assinam pessoalmente para que qualquer regravação de um tema seu seja liberada – foram resolvidos na surdina pela mulher e pelo empresário de Nando.



Àquela altura, Anavitória e Nando Reis já tinham uma bela história escrita. Os três se conheceram por acaso no corredor de um avião, pouco tempo depois de as duas meninas terem gravado uma edição do programa Versões, do Canal Bis, dedicada à obra dele. O compositor agradeceu a homenagem, elogiou as duas vozes e a relação levantou voo.



Pouco tempo depois, fizeram juntos uma turnê de dia dos namorados: um total de cinco shows em cinco cidades. Os ensaios serviram para que a intimidade fosse conquistada. E Nando se apaixonou definitivamente não apenas por Anavitória, mas também por Ana e por Vitória. A recíproca já era verdadeira.

Seguiram fazendo shows em dobradinha pelo interior do país, em que um abre a noite para o outro. Fazem até hoje. Seguindo o desejo de fazer um álbum “de intérprete”.



Com uma duração superior a 29 minutos, o álbum foi indicado ao Grammy Latino em 2020 na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.



Em síntese, N é um tributo à influência musical que Nando Reis teve sobre o duo.



Confira o conteúdo completo do álbum N, do duo Anavitória:



Voz E Violão

Pra Você Guardei O Amor

209

Relicário

As Coisas Tão Mais Lindas

Dois Rios

O Pai Da Zoé

Espatódea

Quem Vai Dizer Tchau

All Star

Por Onde Andei