Adele critica fã por grito homofóbico em show nos EUA

A cantora Adele se irritou com um fã durante sua residência em Las Vegas por conta de um grito homofóbico.



A hitmaker de Someone Like You, que se apresentava no Caesars Palace's Colosseum no último sábado (1), foi surpreendida por um espectador da plateia que gritou "orgulho é uma m****".



Em imagens obtidas pelo site TMZ, é possível ver Adele respondendo ao fã: "Você veio ao meu maldito show e disse: "Orgulho é uma m****? Você é estúpido? Não seja tão ridículo. Se você não tem nada de bom para dizer, cale a boca, certo?", disparou a cantora.

Veja:





De imediato, os fãs presentes no local aplaudiram a reação de Adele, que tem

apoiado abertamente a comunidade LGBTQIAP+.