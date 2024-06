A cantora pop Leigh-Anne lança nesta sexta-feira (31) o seu primeiro EP solo, intitulado No Hard Feelings, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Records.



Escrito junto com Khris Riddick (SZA, Ariana Grande), Danja (Britney Spears, MIA, Mariah Carey) e Tayla Parx (Ariana Grande, Justin Bieber, Normani), entre outros, o EP de estreia de Leigh-Anne é uma exploração cativante do amor.

Combinando habilmente suas raízes bajan e jamaicana com influências contemporâneas de R&B, o projeto de cinco faixas destaca vários capítulos do amor e relacionamentos, apresentando as músicas recentemente lançadas Forbidden Fruit, uma canção sensual com influência de reggae, e Stealin' Love, uma faixa R&B crua e sincera que explora o lado mais sombrio do amor.



Sobre No Hard Feelings, Leigh-Anne afirma: "Eu criei este EP para que meus fãs se sintam mais próximos de mim e para dar a todos uma melhor compreensão da artista solo que quero ser. Cada faixa reflete um humor diferente. Então, não importa como você esteja se sentindo, há algo aqui para você. É honesto, pessoal e estou muito animada que agora isso é de vocês”.



No próximo mês, Leigh-Anne fará um show intimista em Londres com ingressos esgotados em minutos. Essa apresentação solo de estreia será uma das primeiras oportunidades para os fãs ouvirem a nova música da cantora, OMG, ao vivo.



Ouça o álbum No Hard Feelings: