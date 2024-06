Mundo Bita e Péricles se unem para 'O Show Tem que Continuar"

"Mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som e fazer com que fique bom, outra vez o nosso cantar" - é com esse espírito de fé no poder da música que o Mundo Bita - fenômeno da animação infantil com mais de 18 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no YouTube - anuncia um novo clipe, em parceria com o icônico sambista Péricles.



O cantor é o segundo contemplado desta temporada do projeto Rádio Bita Especial Samba, que já homenageou Zeca Pagodinho no início do ano.

No dia 7 de junho, a animação vai presentear os fãs com o lançamento de uma versão repleta de ritmo e alegria de O show tem que continuar.



O Mundo Bita também conquistou Maria Helena, de 4 anos, filha de Péricles. O cantor revela que foi por meio da pequena que teve os primeiros contatos com o universo do amigão do bigode laranja.



"Quando fui ter ciência do que era o trabalho do Mundo Bita fiquei maravilhado. Num primeiro momento tem o lado lúdico com todas as músicas, mas depois você vê os ensinamentos que existem por trás do projeto e como as crianças aprendem cantando. O que o Mundo Bita ensina transformou para muito melhor a vida da minha filha", revelou o artista.



No clipe, Lila, Dan e Tito se apresentam em um pequeno show na sala de casa, transformando o local em palco para encantar Bita. Mas quando algumas notas começam a escapar desafinadas, o amigão se recorda do maestro que habita o distante Planeta Música, decidindo de imediato conduzir a turminha até lá. Ao entrarem no encantador mundo sonoro, as crianças encontram Péricles, mas entusiasmadas, começam a tocar fora do tom.



O sambista então com sua batuta mágica, sorriso afável e gentileza, rege as notas, conduzindo a melodia de forma perfeita.

Assim, o espetáculo prossegue, em um delicioso fluir de sons afinados.