As graves acusações contra o rapper Sean Kingston

São muito graves as acusações que o rapper Sean Kingston enfrenta nos EUA.



O cantor de 34 anos foi preso na Califórnia (EUA) e, agora, ele passa a responder pelos crimes de roubo e fraude na Flórida.



Ao todo, são 10 acusações que constam no mandado de prisão expedido pelo gabinete do xerife de Broward contra o rapper.



E para piorar a situação do artista, sua mãe, Janice Turner, também foi presa depois que as autoridades locais informaram que ela e Sean roubaram um joalheiro e uma concessionária de carros.



Eles também cometeram crimes contra outras empresas.



Somando os bens subtraídos através de roubos contra o joalheiro e a concessionária, o prejuízo chega a aproximadamente US$ 2,4 milhões.



A compilação de crimes realizados por Sean Kingston envolve, ainda, fraudes bancárias e emissão de cheques sem fundos.



Mais prejuízo: US$ 86,5 mil.