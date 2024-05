Bruce Springsteen suspende turnê por problemas vocais

O cantor Bruce Springsteen adiou várias datas de sua turnê europeia devido a problemas vocais. As apresentações que o lendário roqueiro realizaria até 12 de junho no Velho Continente tiveram que ser suspensas.



"Após o adiamento de ontem (sábado, 25 de maio) em Marselha (França) devido a problemas vocais, exames e consultas mais aprofundados levaram os médicos a determinar que Bruce não deveria se apresentar nos próximos dez dias", disse a assessoria da E Street Band em comunicado divulgado neste domingo (26).



O comunicado ainda conclui que o hitmaker de Born To Run e Streets Of Philadelphia está "se recuperando confortavelmente".