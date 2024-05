Desvios milionários e pausa: os problemas do RBD

Os integrantes do icônico grupo pop mexicano RBD emitiram, nesta quarta-feira (22), um comunicado oficial onde acusam a produtora T6H Entertainment e o ex-empresário Guillermo Rosas de desvios milionários que teriam ocorrido durante a recente turnê Soy Rebelde Tour.



Na nota, Anahí, Christian, Christopher, Dulce Maria e Maitê revelaram que foi instaurada uma investigação pela empresa Citrin Cooperman, recomendada pela T6H, que revelou irregularidades que totalizaram US$ 1 milhão (algo em torno de R$ 5,1 milhões no câmbio atual).



"A auditoria indicou que a T6H Entertainment recebeu fundos relacionados com a turnê desde dezembro de 2022, dos quais cerca de US$ 1 milhão permanecem sem verificação, ou seja, não foram contabilizados e inclusos depois de considerar os recibos e documentos entregues pela produtora", diz o comunicado do RBD.



O RBD também afirma que a T6H teria, supostamente, atrasado a assinatura de documentos que comprovariam os débitos referentes a Soy Rebelde Tour.



"Esse débito ocorre porque os contratos originais das empresas foram assinados com a T6H, e sem sua própria assinatura, os processos não podem seguir. É fundamental esclarecer que os únicos responsáveis pelos pagamentos da turnê foram a T6H na primeira etapa, e posteriormente Citrin Cooperman que atuou como gerente comercial da turnê".



E concluíram: "Nenhum dos membros do grupo teve acesso à gestão do dinheiro ou efetuou pagamentos".



Ainda no comunicado, o RBD informa que a banda está em pausa em decorrência da "quantia considerável de dinheiro envolvida e as discrepâncias encontradas" e que "não descansaremos até que isso aconteça (resolução dos problemas citados) e os assuntos sejam totalmente resolvidos"



"Somos gratos pela paciência e compreensão contínuas de nossos fãs e prometemos mantê-los informados enquanto trabalhamos para encontrar uma solução", encerrou o comunicado.